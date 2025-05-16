Каррі – про своє майбутнє в Голден Стейт: Є багато рішень, які треба прийняти

Зірковий розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі висловився щодо продовження кар'єри у складі франшизи із Сан-Франциско.

Слова чотириразового чемпіона НБА наводить ESPN.

Вчора, 15 травня, Голден Стейт зазнав четвертої поразки у серії з Міннесотою, в результаті якого постсезон для команди Стіва Керра завершився.

Наступного дня після цього Стеф розповів про ситуацію в колективі та що він планує робити далі.

"Наші контракти – у мене, Дреймонда (Гріна), Стіва (Керра), Джиммі (Батлера) – триватимуть ще два роки. І ми хочемо, щоб ця "подорож" тривала якомога довше. Але мова йде лише про те, що потрібно команді на наступний рік. Відповідаючи на ці питання влітку, кожен готується індивідуально, щоб пройти ще один сезон з 82 ігор, сподіваючись, що наприкінці нам буде трохи легше, і нам не доведеться витрачати два місяці на те, щоб потрапити до плейоф. Я в захваті від цього, тому що з'явилася ясність (щодо основних гравців ростеру), хоча є багато рішень, які потрібно прийняти влітку", – сказав "Шеф".

Каррі пропустив майже всю серію з Тімбервулвз через травму, яку він отримав під час першого матчу.

Як і його наставник Стів Керр, Стеф вважає, що це зіграло ключову роль у вильоті команди з плейоф.

"Ми точно розчаровані. Ми будемо уявляти і вірити, що могли б виграти все, якби були здорові. Але треба рухатися далі. Ви подивіться на розмір вибірки за останні два місяці і навіть на серію з Х'юстоном, коли ми були зосереджені на меті. Нас вистачило, щоб досягти її і дійти до точки, де ми грали в баскетбол досить високого рівня. Чи означає це, що ми можемо виграти чемпіонат? Сподіваємося, що так".

У фіналі Західної конференції Міннесота зіграє з переможцем пари Оклахома – Денвер, які сьогодні, 16 травня, перевели серію в сьомий матч.

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