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Визначився MVP фінальної серії плейоф НБА

Олександр Булава — 14 червня 2026, 07:54
Визначився MVP фінальної серії плейоф НБА
НБА

Розігруючий Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон не тільки привів команду до їхнього першого чемпіонського титулу НБА за понад півстоліття, а й завоював звання найціннішого гравця фіналу.

Протягом фінальної серії Брансон був лідером команди, його обрали одноголосно всі 11 членів журі НБА. У вирішальному п'ятому матчі серії, який і приніс Нікс титул, набравши 45 із 94 очок команди та забезпечив перемогу над Сан-Антоніо Сперс.

Джейлен став лише четвертим гравцем в історії НБА – поряд із Майклом Джорданом, Яннісом Адетокумбо та Бобом Петтітом, якому вдалося набрати щонайменше 45 очок у вирішальному матчі фінальної серії.

Нагадаємо, Нікс вперше з 1973 року стали чемпіонами Національної баскетбольної асоціації та втретє в історії завоювали чемпіонський титул.

NBA Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон

Джейлен Брансон

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