Визначився MVP фінальної серії плейоф НБА

Розігруючий Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон не тільки привів команду до їхнього першого чемпіонського титулу НБА за понад півстоліття, а й завоював звання найціннішого гравця фіналу.

Протягом фінальної серії Брансон був лідером команди, його обрали одноголосно всі 11 членів журі НБА. У вирішальному п'ятому матчі серії, який і приніс Нікс титул, набравши 45 із 94 очок команди та забезпечив перемогу над Сан-Антоніо Сперс.

Джейлен став лише четвертим гравцем в історії НБА – поряд із Майклом Джорданом, Яннісом Адетокумбо та Бобом Петтітом, якому вдалося набрати щонайменше 45 очок у вирішальному матчі фінальної серії.

"The 2026 NBA Finals MVP is the Captain, Jalen Brunson!"



Bill Russell Trophy winner, @jalenbrunson1! pic.twitter.com/m9wUgHhy5N — NBA (@NBA) June 14, 2026

Нагадаємо, Нікс вперше з 1973 року стали чемпіонами Національної баскетбольної асоціації та втретє в історії завоювали чемпіонський титул.