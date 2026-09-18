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У віці 43 років помер колишній форвард Нью-Йорк Нікс

Микола Літвінов — 18 вересня 2026, 14:01
У віці 43 років помер колишній форвард Нью-Йорк Нікс
Майкл Світні
Нью-Йорк Нікс

На 44-му році перестало битися серце колишнього важкого форварда Нью-Йорк Нікс та Чикаго Буллз Майкла Світні.

Про це повідомила пресслужба НБА. Деталі додає ESPN.

Як зазначається, ексбаскетболіст пішов із життя у медичному центрі "Бет Ізраїль" в місті Ньюарк (штат Нью-Джерсі). Причини смерті не розголошуються.

Нікс обрали Світні на драфті у 2003 році, після чого він провів у клубі ще два роки. У 2005 році став гравцем Буллз, кольори якого він захищав теж протягом двох років.

Це були єдині чотири сезони, які Майкл провів у НБА у своїй кар'єрі. За цей час відіграв 233 поєдинки, у яких в середньому набирав 6.5 очків та робив 4.5 підбирань.

Згодом він виступав за команди із нижчих дивізіонів та клубів із чемпіонату Китаю, Уругваю, Домініканської Республіки та Пуерто-Рико.

Нагадаємо, що в червні цього року пішов у засвіти колишній гравець і тренер НБА Рік Адельман.

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