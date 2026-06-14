Найвидатніша перемога в історії: Трамп привітав Нікс з чемпіонством в НБА

Президент США Дональд Трамп привітав Нью-Йорк Нікс із чемпіонством у сезоні-2025/26.

Про це він розповів у соціальній мережі Truth Social.

Нью-йоркський клуб завоював титул після перемоги над Сан-Антоніо у п'ятому матчі фінальної серії з рахунком 94:90 та виграв протистояння - 4:1.

"Вітаємо Джима Долана та команду Нью-Йорк Нікс!!! Який це був рік, але, що ще важливіше, які неймовірні перемоги у плей-оф ми всі побачили, особливо останні чотири – можливо, найвидатніші в історії баскетболу. Також сьогодні ввечері народилася суперзірка. Його ім'я — Джейлен Брансон. Є й інші видатні гравці, зокрема Карл-Ентоні Таунс, О Джі Анунобі та великий патріот Мітчелл Робінсон! Зробимо Америку знову великою!" – написав Трамп.

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Зазначимо, що Трамп відвідав третій поєдинок фінальної серії, де він був освистаний під час виконання національного гімну в "Медісон-сквер-гарден".

Нагадаємо, Нікс вперше з 1973 року стали чемпіонами Національної баскетбольної асоціації та втретє в історії завоювали чемпіонський титул.