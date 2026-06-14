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Фанати Нью-Йорк Нікс влаштували заворушення в місті після першого за 53 роки чемпіонства

Володимир Слюсарь — 14 червня 2026, 14:52
Фанати Нью-Йорк Нікс влаштували заворушення в місті після першого за 53 роки чемпіонства
Один із потрощених автобусів фанатами Нью-Йорк Нікс
New York Post

Уболівальники Нью-Йорк Нікс влаштували масові заворушення та сутички з поліцією на вулицях міста після завоювання командою чемпіонського титулу НБА.

Про це повідомляє New York Daily News.

Фанати закидали правоохоронців пляшками, трощили міську власність, а також забиралися на дахи та всередину шкільних автобусів.

New York Post

Зокрема порушники розгойдували один із шкільких автобусів, намагаючись його перевернути, інший – шанувальники підпалили. З інших авто відривали капоти та кидали металеві предмети в журналістів.

Фанати команди також забиралися на світлофори, будівельні риштування та рухому пожежну машину. На сусідніх вулицях натовп заблокував рух автомобіля швидкої допомоги та пошкодив шкільний автобус металевою палицею.

Співробітники поліції Нью-Йорка затримали жінку, яка вилізла на дах автомобіля компанії Amazon поблизу арени "Медісон Сквер Гарден". Загалом правоохоронці заарештували близько 56 людей. У той час, 10 поліцейських було поранено внаслідок сутичок.

Організатори масових переглядів гри в Брукліні були змушені достроково припинити трансляції за вимогою правоохоронців. Поліція закрила щонайменше дві фан-зони через надто велику кількість людей та блокування дорожнього руху.

Нагадаємо, що Нью-Йорк Нікс став чемпіоном Національної баскетбольної асоціації вперше з 1973 року. Цей титул став третім в історії команди.

Варто зазначити, що різниця в 53 роки між чемпіонствами стала найбільшою в історії НБА.

Нью-Йорк Нікс НБА

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