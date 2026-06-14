Фанати Нью-Йорк Нікс влаштували заворушення в місті після першого за 53 роки чемпіонства

Уболівальники Нью-Йорк Нікс влаштували масові заворушення та сутички з поліцією на вулицях міста після завоювання командою чемпіонського титулу НБА.

Про це повідомляє New York Daily News.

Фанати закидали правоохоронців пляшками, трощили міську власність, а також забиралися на дахи та всередину шкільних автобусів.

New York Post

Зокрема порушники розгойдували один із шкільких автобусів, намагаючись його перевернути, інший – шанувальники підпалили. З інших авто відривали капоти та кидали металеві предмети в журналістів.

Фанати команди також забиралися на світлофори, будівельні риштування та рухому пожежну машину. На сусідніх вулицях натовп заблокував рух автомобіля швидкої допомоги та пошкодив шкільний автобус металевою палицею.

WATCH: School Bus driver attempts to defend his bus from unruly crowd



"It's coming out of my paycheck!" Driver Screams As Crows DESTROY School Bus Smashing it in TSQ after Knicks WIN pic.twitter.com/bhCftrclFI — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 14, 2026

Співробітники поліції Нью-Йорка затримали жінку, яка вилізла на дах автомобіля компанії Amazon поблизу арени "Медісон Сквер Гарден". Загалом правоохоронці заарештували близько 56 людей. У той час, 10 поліцейських було поранено внаслідок сутичок.

Організатори масових переглядів гри в Брукліні були змушені достроково припинити трансляції за вимогою правоохоронців. Поліція закрила щонайменше дві фан-зони через надто велику кількість людей та блокування дорожнього руху.

Нагадаємо, що Нью-Йорк Нікс став чемпіоном Національної баскетбольної асоціації вперше з 1973 року. Цей титул став третім в історії команди.

Варто зазначити, що різниця в 53 роки між чемпіонствами стала найбільшою в історії НБА.