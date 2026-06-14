Фанати Нью-Йорк Нікс влаштували заворушення в місті після першого за 53 роки чемпіонства
Уболівальники Нью-Йорк Нікс влаштували масові заворушення та сутички з поліцією на вулицях міста після завоювання командою чемпіонського титулу НБА.
Про це повідомляє New York Daily News.
Фанати закидали правоохоронців пляшками, трощили міську власність, а також забиралися на дахи та всередину шкільних автобусів.
Зокрема порушники розгойдували один із шкільких автобусів, намагаючись його перевернути, інший – шанувальники підпалили. З інших авто відривали капоти та кидали металеві предмети в журналістів.
Фанати команди також забиралися на світлофори, будівельні риштування та рухому пожежну машину. На сусідніх вулицях натовп заблокував рух автомобіля швидкої допомоги та пошкодив шкільний автобус металевою палицею.
Співробітники поліції Нью-Йорка затримали жінку, яка вилізла на дах автомобіля компанії Amazon поблизу арени "Медісон Сквер Гарден". Загалом правоохоронці заарештували близько 56 людей. У той час, 10 поліцейських було поранено внаслідок сутичок.
Організатори масових переглядів гри в Брукліні були змушені достроково припинити трансляції за вимогою правоохоронців. Поліція закрила щонайменше дві фан-зони через надто велику кількість людей та блокування дорожнього руху.
Нагадаємо, що Нью-Йорк Нікс став чемпіоном Національної баскетбольної асоціації вперше з 1973 року. Цей титул став третім в історії команди.
Варто зазначити, що різниця в 53 роки між чемпіонствами стала найбільшою в історії НБА.