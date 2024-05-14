Перкінс: Дончич жахливий протягом усього плей-оф НБА

Експерт ESPN та колишній центровий Кендрік Перкінс розкритикував словенського лідера Далласа Луку Дончича за гру протягом плей-оф Національної баскетбольної ліги (НБА) та назвав її "жахливою".

"Лука жахливий протягом усього плей-оф", – написав Кендрік у Х (колишній Twitter).

Luka has been HORRIBLE this entire postseason. — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) May 14, 2024

А в наступному твіті Перкінс зауважив, що розігруючий Оклахома-Сіті Шей Гілджес-Александер грає на рівні найціннішого гравця турніру (MVP).

У ніч на 14 травня Дончич не влучив перший із двох штрафних при "-2" за 10,1 секунди до сирени четвертого матчу, який його команда програла Клівленду. Але за підсумками четвертої зустрічі серії в активі словенця трипл-дабл – 18 очок, 12 підбирань та 10 передач.

Нагадаємо, Денвер зрівняв рахунок у серії з Міннесотою. Клуб MVP регулярного чемпіонату Ніколи Йокича може стати лише 6 командою НБА, яка після двох домашніх поразок на старті виграє серію.

Раніше відбулася лотерея, яка визначила порядок, в якому клуби НБА обиратимуть перших 14 гравців у стартовому раунді драфту.