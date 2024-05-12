Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Атланта виграла перший пік драфту НБА-2024

Phillip Hess — 12 травня, 23:03
Атланта виграла перший пік драфту НБА-2024

Відбулася лотерея, яка визначила порядок, в якому клуби Національної баскетбольної асоціації обиратимуть перших 14 гравців у стартовому раунді драфту. У результаті жеребкування перший пік дістався Атланті.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Ймовірність перемоги Гокс становила лише 3 відсотки. Другими обиратиме Вашингтон, а третій пік отримав Г'юстон.

Результати драфт-лотореї НБА

  1. Атланта
  2. Вашингтон
  3. Г'юстон
  4. Сан-Антоніо
  5. Детройт
  6. Шарлотт
  7. Портленд
  8. Сан-Антоніо
  9. Мемфіс
  10. Юта
  11. Чикаго
  12. Оклахома
  13. Сакраменто
  14. Портленд

Напередодні Бостон українця Святослава Михайлюка здолав Клівленд та вийшов уперед в серії.

Нагадаємо, що лідер Нікс підкорив рекорд Джордана та Джеймса в плей-оф НБА.

NBA Атланта Вашингтог Х'юстон Рокетс

NBA

Бостон Михайлюка повів у серії з Клівлендом, Даллас здолав Оклахому-Сіті: результати матчів плей-оф НБА
Лідер Нікс підкорив рекорд Джордана та Джеймса в плей-оф НБА
Бостон Михайлюка програв Клівленду, Даллас Дончича здолав Оклахому: результати матчів другого раунду плей-оф НБА
Вже втретє: Йокич став найкращим гравцем регулярного чемпіонату НБА
Нью-Йорк здолав Індіану в матчі другого раунду плей-оф НБА

Останні новини