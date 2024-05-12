Атланта виграла перший пік драфту НБА-2024
Відбулася лотерея, яка визначила порядок, в якому клуби Національної баскетбольної асоціації обиратимуть перших 14 гравців у стартовому раунді драфту. У результаті жеребкування перший пік дістався Атланті.
Про це повідомляє пресслужба НБА.
Ймовірність перемоги Гокс становила лише 3 відсотки. Другими обиратиме Вашингтон, а третій пік отримав Г'юстон.
Результати драфт-лотореї НБА
- Атланта
- Вашингтон
- Г'юстон
- Сан-Антоніо
- Детройт
- Шарлотт
- Портленд
- Сан-Антоніо
- Мемфіс
- Юта
- Чикаго
- Оклахома
- Сакраменто
- Портленд
Напередодні Бостон українця Святослава Михайлюка здолав Клівленд та вийшов уперед в серії.
Нагадаємо, що лідер Нікс підкорив рекорд Джордана та Джеймса в плей-оф НБА.