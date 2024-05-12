Атланта виграла перший пік драфту НБА-2024

Відбулася лотерея, яка визначила порядок, в якому клуби Національної баскетбольної асоціації обиратимуть перших 14 гравців у стартовому раунді драфту. У результаті жеребкування перший пік дістався Атланті.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Ймовірність перемоги Гокс становила лише 3 відсотки. Другими обиратиме Вашингтон, а третій пік отримав Г'юстон.

Результати драфт-лотореї НБА

Атланта Вашингтон Г'юстон Сан-Антоніо Детройт Шарлотт Портленд Сан-Антоніо Мемфіс Юта Чикаго Оклахома Сакраменто Портленд

The 2024 #NBADraftLottery presented by State Farm Results.



Watch the 2024 #NBADraft presented by State Farm on June 26-27 at 8:00 PM ET on ABC/ESPN! pic.twitter.com/tYARdeUDqA — NBA (@NBA) May 12, 2024

Напередодні Бостон українця Святослава Михайлюка здолав Клівленд та вийшов уперед в серії.

Нагадаємо, що лідер Нікс підкорив рекорд Джордана та Джеймса в плей-оф НБА.