Денвер Йокича може стати лише 6 командою НБА, яка після двох домашніх поразок на старті виграє серію
— 13 травня, 09:25
Денвер Наггетс зрівняв рахунок у серії з Міннесотою Тімбервулвз у другому раунді плей-оф Національної баскетбольної ліги НБА.
Клуб найкращого гравця (MVP) регулярного чемпіонату Ніколи Йокича може стати лише 6 командою НБА, яка після двох домашніх поразок на старті виграє серію.
Про це повідомляє ESPN.
Нагадаємо, в ніч на 13 травня гра між командами завершилася з рахунком 115:107. У протистоянні рівність — 2:2.
Всі шість серій НБА
- Лейкерс в серії з Голден Стейт Уорріорз у 1969 році
- Голден Стейт Уорріорз у серії з Фінікс Санз у 1994 році
- Даллас Меверікс у серії з Х'юстон Рокетс у 2005 році
- Бостон Селтікс у серії з Чикаго Буллс у 2017 році
Раніше ми повідомляли про рекордний трипл-дабл Йокича в плей-оф НБА.
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