Денвер Йокича може стати лише 6 командою НБА, яка після двох домашніх поразок на старті виграє серію

Денвер Наггетс зрівняв рахунок у серії з Міннесотою Тімбервулвз у другому раунді плей-оф Національної баскетбольної ліги НБА.

Клуб найкращого гравця (MVP) регулярного чемпіонату Ніколи Йокича може стати лише 6 командою НБА, яка після двох домашніх поразок на старті виграє серію.

Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, в ніч на 13 травня гра між командами завершилася з рахунком 115:107. У протистоянні рівність — 2:2.

Всі шість серій НБА

Лейкерс в серії з Голден Стейт Уорріорз у 1969 році

Голден Стейт Уорріорз у серії з Фінікс Санз у 1994 році

Даллас Меверікс у серії з Х'юстон Рокетс у 2005 році

Бостон Селтікс у серії з Чикаго Буллс у 2017 році

Раніше ми повідомляли про рекордний трипл-дабл Йокича в плей-оф НБА.

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