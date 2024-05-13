Індіана розгромила Нью-Йорк, Денвер зрівняв рахунок у серії з Міннесотою: результати матчів плей-оф НБА
— 13 травня, 07:25
У ніч на 13 травня відбулися два матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Індіана в четвертій грі серії здобула розгромну перемогу над Нью-Йорком та відновила паритет у протистоянні (121:89).
Міннесота, попри феноменальні 44 очки, які заробив Ентоні Едвардс, поступилася Денверу. Найкращий гравець регулярного сезону Нікола Йокич став найрезультативнішим у складі Наггетс — 37 набраних очок, 7 підбирань та 7 результативних передач.
НБА — другий раунд плей-оф
13 травня
13 травня
Індіана — Нью-Йорк 121:89 (34:14, 35:27, 32:22, 20:26)
Рахунок у серії — 2:2
Наступний матч відбудеться 15 травня в Нью-Йорку.
Міннесота — Денвер 107:115 (24:29, 25:35, 30:26, 28:25)
Рахунок у серії — 2:2
Наступний матч відбудеться 15 травня в Денвері.
Сітка плей-оф
Напередодні відбулася лотерея, яка визначила порядок, в якому клуби НБА обиратимуть перших 14 гравців у стартовому раунді драфту.