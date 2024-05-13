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Індіана розгромила Нью-Йорк, Денвер зрівняв рахунок у серії з Міннесотою: результати матчів плей-оф НБА

— 13 травня, 07:25
Індіана розгромила Нью-Йорк, Денвер зрівняв рахунок у серії з Міннесотою: результати матчів плей-оф НБА

У ніч на 13 травня відбулися два матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Індіана в четвертій грі серії здобула розгромну перемогу над Нью-Йорком та відновила паритет у протистоянні (121:89).

Міннесота, попри феноменальні 44 очки, які заробив Ентоні Едвардс, поступилася Денверу. Найкращий гравець регулярного сезону Нікола Йокич став найрезультативнішим у складі Наггетс — 37 набраних очок, 7 підбирань та 7 результативних передач.

НБА — другий раунд плей-оф
13 травня

Індіана — Нью-Йорк 121:89 (34:14, 35:27, 32:22, 20:26)

Рахунок у серії — 2:2

Наступний матч відбудеться 15 травня в Нью-Йорку.

Міннесота — Денвер 107:115 (24:29, 25:35, 30:26, 28:25)

Рахунок у серії — 2:2

Наступний матч відбудеться 15 травня в Денвері.

Сітка плей-оф

Напередодні відбулася лотерея, яка визначила порядок, в якому клуби НБА обиратимуть перших 14 гравців у стартовому раунді драфту.

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