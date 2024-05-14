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Бостон Михайлюка переміг Клівленд, Оклахома була сильнішою за Даллас: результати матчів плей-оф НБА

— 14 травня, 07:23
Бостон Михайлюка переміг Клівленд, Оклахома була сильнішою за Даллас: результати матчів плей-оф НБА

У ніч на 14 травня відбулися два матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Бостон без українця Святослава Михайлюка у складі переміг Клівленд (109:102) та веде у серії до чотирьох перемог — 3:1, а Оклахома виграла у Далласа (100:96), зрівнявши рахунок у протистоянні — 2:2.

НБА — другий раунд плей-оф
14 травня

Клівленд Бостон 102:109 (30:37, 27:25, 21:26, 24:21)

Рахунок у серії 1:3

Наступний матч відбудеться 16 травня в Бостоні.

Даллас — Оклахома-Сіті 96:100 (30:20, 24:23, 15:22, 27:35)

Рахунок у серії — 2:2

Наступна гра пройде 16 травня в Далласі.

Сітка плей-оф

Напередодні відбулася лотерея, яка визначила порядок, в якому клуби НБА обиратимуть перших 14 гравців у стартовому раунді драфту.

Раніше Денвер зрівняв рахунок у серії з Міннесотою. Клуб MVP регулярного чемпіонату Йокича може стати лише 6 командою НБА, яка після двох домашніх поразок на старті виграє серію.

NBA Клівленд Оклахома-Сіті Святослав Михайлюк Бостон Селтікс Даллас Маверікс

NBA

Денвер Йокича може стати лише 6 командою НБА, яка після двох домашніх поразок на старті виграє серію
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