Бостон Михайлюка переміг Клівленд, Оклахома була сильнішою за Даллас: результати матчів плей-оф НБА

У ніч на 14 травня відбулися два матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Бостон без українця Святослава Михайлюка у складі переміг Клівленд (109:102) та веде у серії до чотирьох перемог — 3:1, а Оклахома виграла у Далласа (100:96), зрівнявши рахунок у протистоянні — 2:2.

НБА — другий раунд плей-оф

14 травня

Клівленд — Бостон 102:109 (30:37, 27:25, 21:26, 24:21)

Рахунок у серії — 1:3

Наступний матч відбудеться 16 травня в Бостоні.

Даллас — Оклахома-Сіті 96:100 (30:20, 24:23, 15:22, 27:35)

Рахунок у серії — 2:2

Наступна гра пройде 16 травня в Далласі.

Сітка плей-оф

Напередодні відбулася лотерея, яка визначила порядок, в якому клуби НБА обиратимуть перших 14 гравців у стартовому раунді драфту.

Раніше Денвер зрівняв рахунок у серії з Міннесотою. Клуб MVP регулярного чемпіонату Йокича може стати лише 6 командою НБА, яка після двох домашніх поразок на старті виграє серію.