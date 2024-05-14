Бостон Михайлюка переміг Клівленд, Оклахома була сильнішою за Даллас: результати матчів плей-оф НБА
У ніч на 14 травня відбулися два матчі другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Бостон без українця Святослава Михайлюка у складі переміг Клівленд (109:102) та веде у серії до чотирьох перемог — 3:1, а Оклахома виграла у Далласа (100:96), зрівнявши рахунок у протистоянні — 2:2.
НБА — другий раунд плей-оф
14 травня
Клівленд — Бостон 102:109 (30:37, 27:25, 21:26, 24:21)
Рахунок у серії — 1:3
Наступний матч відбудеться 16 травня в Бостоні.
Даллас — Оклахома-Сіті 96:100 (30:20, 24:23, 15:22, 27:35)
Рахунок у серії — 2:2
Наступна гра пройде 16 травня в Далласі.
Сітка плей-оф
Напередодні відбулася лотерея, яка визначила порядок, в якому клуби НБА обиратимуть перших 14 гравців у стартовому раунді драфту.
Раніше Денвер зрівняв рахунок у серії з Міннесотою. Клуб MVP регулярного чемпіонату Йокича може стати лише 6 командою НБА, яка після двох домашніх поразок на старті виграє серію.