Скапінцев не допоміг Портленду уникнути поразки від Мемфіса

Український центровий Портленда Дмитро Скапінцев узяв участь у матчі Літньої ліги НБА проти Мемфіса.

Зустріч завершилась поразкою Трейл Блейзерс 96:96.

27-річний баскетболіст провів на паркеті майже чотири хвилини, за які встиг записати на свій рахунок шість очок та виконати одне підбирання.

У вересні минулого року Дмитро Скапінцев підписав контракт із Бостон Селтікс, проте вже 16 жовтня він був відрахований. 26 жовтня українця підписав Мен Селтікс, фарм-клуб "кельтів" у G-Лізі. 17 січня цього року Скапінцева обміняли в Ріп Сіті Ремікс, фарм-клуб Портленда.

Нагадаємо, що попередній матч Портленд виграв, а українець зміг набрати 4 очки за 16 хвилин гри.

Напередодні за Бостон Селтікс дебютував Максим Шульга, обраний під загальним 57-м піком на драфті НБА 2025 року.