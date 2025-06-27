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Шульга опинився в Бостоні: результати другого раунду драфту НБА-2025

Олексій Погорелов — 27 червня 2025, 10:42
Максим Шульга
Максим Шульга
Getty Images

Сьогодні, 27 червня, у Брукліні в "Барклайс Центрі" клуби НБА обирали собі проспектів в межах другого раунду драфту 2025 року.

Для українських фанатів баскетболу було важливим лише одне питання: під яким номером та в яку команду піде з драфту Максим Шульга.

Результат цього заходу не розчаровує, адже випускник VCU під загальним 57-м піком потрапив до однієї з найбільш видатних організацій в історії НБА, а саме Бостон Селтікс.

23-річного українця обрали Орландо Меджик, але вони попередньо домовилися з "кельтами" про трейд цього піку. На Максима очікує двосторонній контракт з 18-разовим чемпіоном НБА.

Серед іншого можна виділити велику кількість обмінів серед команд, які не соромилися підніматися по списку тих, хто обирав молодих гравців.

Результати другого раунду драфту-2025

  1. Міннесота – Рашир Флемінг (обміняли в Фінікс);
  2. Бостон – Ноа Пенда (обміняли в Орландо на Максима Шульгу);
  3. Шарлотт – Сіон Джеймс;
  4. Шарлотт – Раян Калькбреннер;
  5. Філадельфія – Джоні Брум;
  6. Бруклін – Аду Тьєро (обміняли в Лейкерс);
  7. Детройт – Чаз Ланьєр;
  8. Сан-Антоніо – Кем Джонс (обміняли в Індіану);
  9. Торонто – Елайджа Мартін;
  10. Вашингтон – Майка Піві (обміняли в Новий Орлеан);
  11. Голден Стейт – Кобі Бреа (обміняли в Фінікс);
  12. Сакраменто – Максім Рейно;
  13. Вашингтон – Джамір Воткінс;
  14. Оклахома – Брукс Барнгайзер;
  15. Чикаго – Рокко Зікарський (обміняли в Міннесоту);
  16. Орландо – Амарі Вільямс (обміняли в Бостон);
  17. Мілуокі – Боголюб Маркович;
  18. Мемфіс – Джавоні Смолл;
  19. Клівленд – Тайріз Проктор;
  20. Нью-Йорк – Кобі Сендерс (обміняли в Кліпперс);
  21. Кліпперс – Мохамед Діавара (обміняли в Нікс);
  22. Фінікс – Алекс Тухі (обміняли в Голден Стейт);
  23. Юта – Джон Тоньє;
  24. Індіана – Телон Пітер
  25. Лейкерс – Лахлан Олбріх (обміняли в Чикаго);
  26. Мемфіс – Вілл Річард (обміняли в Голден Стейт);
  27. Орландо – Максим Шульга (обміняли в Бостон);
  28. Клівленд – Саліу Ньянг;
  29. Х'юстон – Джамай Машак (обміняли в Мемфіс).

Нагадаємо, що вчора, 26 червня, відбувся перший раунд драфту НБА-2025, яий розпочався без сенсацій – Даллас Маверікс забрали собі Купера Флегга під першим піком.

Завдяки цьому 18-річний форвард претендує на найдорожчий контракт новачка в історії НБА.

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Максим Шульга

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