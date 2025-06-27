Шульга опинився в Бостоні: результати другого раунду драфту НБА-2025

Сьогодні, 27 червня, у Брукліні в "Барклайс Центрі" клуби НБА обирали собі проспектів в межах другого раунду драфту 2025 року.

Для українських фанатів баскетболу було важливим лише одне питання: під яким номером та в яку команду піде з драфту Максим Шульга.

Результат цього заходу не розчаровує, адже випускник VCU під загальним 57-м піком потрапив до однієї з найбільш видатних організацій в історії НБА, а саме Бостон Селтікс.

Boston bound ☘️



Welcome to the Celtics, Max pic.twitter.com/jydkQHuUot — Boston Celtics (@celtics) June 27, 2025

23-річного українця обрали Орландо Меджик, але вони попередньо домовилися з "кельтами" про трейд цього піку. На Максима очікує двосторонній контракт з 18-разовим чемпіоном НБА.

Серед іншого можна виділити велику кількість обмінів серед команд, які не соромилися підніматися по списку тих, хто обирав молодих гравців.

Результати другого раунду драфту-2025

Міннесота – Рашир Флемінг (обміняли в Фінікс); Бостон – Ноа Пенда (обміняли в Орландо на Максима Шульгу); Шарлотт – Сіон Джеймс; Шарлотт – Раян Калькбреннер; Філадельфія – Джоні Брум; Бруклін – Аду Тьєро (обміняли в Лейкерс); Детройт – Чаз Ланьєр; Сан-Антоніо – Кем Джонс (обміняли в Індіану); Торонто – Елайджа Мартін; Вашингтон – Майка Піві (обміняли в Новий Орлеан); Голден Стейт – Кобі Бреа (обміняли в Фінікс); Сакраменто – Максім Рейно; Вашингтон – Джамір Воткінс; Оклахома – Брукс Барнгайзер; Чикаго – Рокко Зікарський (обміняли в Міннесоту); Орландо – Амарі Вільямс (обміняли в Бостон); Мілуокі – Боголюб Маркович; Мемфіс – Джавоні Смолл; Клівленд – Тайріз Проктор; Нью-Йорк – Кобі Сендерс (обміняли в Кліпперс); Кліпперс – Мохамед Діавара (обміняли в Нікс); Фінікс – Алекс Тухі (обміняли в Голден Стейт); Юта – Джон Тоньє; Індіана – Телон Пітер Лейкерс – Лахлан Олбріх (обміняли в Чикаго); Мемфіс – Вілл Річард (обміняли в Голден Стейт); Орландо – Максим Шульга (обміняли в Бостон); Клівленд – Саліу Ньянг; Х'юстон – Джамай Машак (обміняли в Мемфіс).

The complete draft board for the Second Round of the 2025 #NBADraft presented by State Farm!



Who's your favorite pick? 🤔 pic.twitter.com/Ld12VfWUUL — NBA (@NBA) June 27, 2025

Нагадаємо, що вчора, 26 червня, відбувся перший раунд драфту НБА-2025, яий розпочався без сенсацій – Даллас Маверікс забрали собі Купера Флегга під першим піком.

Завдяки цьому 18-річний форвард претендує на найдорожчий контракт новачка в історії НБА.