Шульга опинився в Бостоні: результати другого раунду драфту НБА-2025
Сьогодні, 27 червня, у Брукліні в "Барклайс Центрі" клуби НБА обирали собі проспектів в межах другого раунду драфту 2025 року.
Для українських фанатів баскетболу було важливим лише одне питання: під яким номером та в яку команду піде з драфту Максим Шульга.
Результат цього заходу не розчаровує, адже випускник VCU під загальним 57-м піком потрапив до однієї з найбільш видатних організацій в історії НБА, а саме Бостон Селтікс.
23-річного українця обрали Орландо Меджик, але вони попередньо домовилися з "кельтами" про трейд цього піку. На Максима очікує двосторонній контракт з 18-разовим чемпіоном НБА.
Серед іншого можна виділити велику кількість обмінів серед команд, які не соромилися підніматися по списку тих, хто обирав молодих гравців.
Результати другого раунду драфту-2025
- Міннесота – Рашир Флемінг (обміняли в Фінікс);
- Бостон – Ноа Пенда (обміняли в Орландо на Максима Шульгу);
- Шарлотт – Сіон Джеймс;
- Шарлотт – Раян Калькбреннер;
- Філадельфія – Джоні Брум;
- Бруклін – Аду Тьєро (обміняли в Лейкерс);
- Детройт – Чаз Ланьєр;
- Сан-Антоніо – Кем Джонс (обміняли в Індіану);
- Торонто – Елайджа Мартін;
- Вашингтон – Майка Піві (обміняли в Новий Орлеан);
- Голден Стейт – Кобі Бреа (обміняли в Фінікс);
- Сакраменто – Максім Рейно;
- Вашингтон – Джамір Воткінс;
- Оклахома – Брукс Барнгайзер;
- Чикаго – Рокко Зікарський (обміняли в Міннесоту);
- Орландо – Амарі Вільямс (обміняли в Бостон);
- Мілуокі – Боголюб Маркович;
- Мемфіс – Джавоні Смолл;
- Клівленд – Тайріз Проктор;
- Нью-Йорк – Кобі Сендерс (обміняли в Кліпперс);
- Кліпперс – Мохамед Діавара (обміняли в Нікс);
- Фінікс – Алекс Тухі (обміняли в Голден Стейт);
- Юта – Джон Тоньє;
- Індіана – Телон Пітер
- Лейкерс – Лахлан Олбріх (обміняли в Чикаго);
- Мемфіс – Вілл Річард (обміняли в Голден Стейт);
- Орландо – Максим Шульга (обміняли в Бостон);
- Клівленд – Саліу Ньянг;
- Х'юстон – Джамай Машак (обміняли в Мемфіс).
Нагадаємо, що вчора, 26 червня, відбувся перший раунд драфту НБА-2025, яий розпочався без сенсацій – Даллас Маверікс забрали собі Купера Флегга під першим піком.
Завдяки цьому 18-річний форвард претендує на найдорожчий контракт новачка в історії НБА.