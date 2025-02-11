Шарлотт хоче судитися з Лейкерс через скасування обміну центрового

Шарлотт Горнетс контактували з НБА, щоб оскаржити скасування обміну центрового Марка Вільямса, який мав опинитися в Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

У ніч перед дедлайном трейдів Шарлотт та Лейкерс домовилися про обмін 23-річного бігмена на Далтона Кнехта, Кема Реддіша та драфт-піки.

Проте вже після дедлайну "озерники" відмовилися від угоди. Повідомляється, що Лейкерс висловлювали занепокоєння з приводу численних проблем зі здоров'ям Вільямса, але ці проблеми не були пов'язані з його спиною.

До обміну генеральний директор каліфорнійців Роб Пелінка дав зелене світло угоді, не маючи жодних сумнівів. Тепер "шершні" шукають можливість оскаржити невдалу фізичну оцінку Марка Вільямса.

The Charlotte Hornets have been in contact with the NBA as they explore options to dispute the Los Angeles Lakers' failed physical assessment of Mark Williams, sources tell ESPN. The Williams/Dalton Knecht trade was nixed Saturday, and now Hornets weigh avenues to challenge. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 11, 2025

Баскетболіст стикався з травмами протягом усієї своєї кар'єри, з'явившись лише у 85 з можливих 215 матчів через проблеми зі спиною та інші недуги.

У цьому сезоні він в середньому набирав 15,6 очка та робив 9,6 підбирання в 23 матчах.

Варто зазначити, що тепер головним претендентом на місце Марка Вільямса в Лейкерс вважається центровий збірної України Олексій Лень, який мав підписатися з Індіаною.