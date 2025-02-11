Шарлотт хоче судитися з Лейкерс через скасування обміну центрового
Шарлотт Горнетс контактували з НБА, щоб оскаржити скасування обміну центрового Марка Вільямса, який мав опинитися в Лос-Анджелес Лейкерс.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
У ніч перед дедлайном трейдів Шарлотт та Лейкерс домовилися про обмін 23-річного бігмена на Далтона Кнехта, Кема Реддіша та драфт-піки.
Проте вже після дедлайну "озерники" відмовилися від угоди. Повідомляється, що Лейкерс висловлювали занепокоєння з приводу численних проблем зі здоров'ям Вільямса, але ці проблеми не були пов'язані з його спиною.
До обміну генеральний директор каліфорнійців Роб Пелінка дав зелене світло угоді, не маючи жодних сумнівів. Тепер "шершні" шукають можливість оскаржити невдалу фізичну оцінку Марка Вільямса.
Баскетболіст стикався з травмами протягом усієї своєї кар'єри, з'явившись лише у 85 з можливих 215 матчів через проблеми зі спиною та інші недуги.
У цьому сезоні він в середньому набирав 15,6 очка та робив 9,6 підбирання в 23 матчах.
Варто зазначити, що тепер головним претендентом на місце Марка Вільямса в Лейкерс вважається центровий збірної України Олексій Лень, який мав підписатися з Індіаною.