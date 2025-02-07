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ЛеБрон побив віковий рекорд Джордана у матчі проти Голден Стейт

Олексій Погорелов — 7 лютого 2025, 20:51
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Лос-Анджелес Лейкерс

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс обійшов великого Майкла Джордана, ставши найвіковішим гравцем в історії НБА, який набрав 40+ очок у матчі регулярного сезону.

Про це досягнення "Короля" повідомляє ESPN.

Ця подія відбулася під час гри з Голден Стейт (120:112) минулої ночі. 40-річний форвард завершив матч із дабл-даблом з 42 очок та 17 підбирань, додавши ще 8 передач.

Варто зазначити, що тепер ЛеБрон володіє одразу двома рекордами: він є наймолодшим (19 років 88 днів) та найвіковішим (40 років 38 днів) баскетболістом в історії ліги, який набрав 40+ очок.

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ЛеБрон Джеймс у 46 матчах цього сезону набирає у середньому 24,5 очка, 7,8 підбирань та 9 передач, реалізуючи при цьому 51,6% кидків з гри, 39,1% триочкових та 76,7% з лінії штрафних.

Раніше стало відомо, коли Лука Дончич зможе дебютувати за Лос-Анджелес Лейкерс після свого обміну з Далласа.

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Леброн Джеймс

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