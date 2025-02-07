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Дуель з Михайлюком: визначилася дата дебюту Дончича за Лейкерс

Олексій Погорелов — 7 лютого 2025, 19:51
Лука Дончич
Лука Дончич
Лос-Анджелес Лейкерс

Зірковий новачок Лейкерс Лука Дончич вже зовсім скоро зможе дебютувати за команду з Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє журналіст ESPN Дейв МакМенамін.

Згідно з джерелом, "озерники" планують випустити 25-річного словенця на паркет у ніч на вівторок, 11 лютого, коли каліфорнійці прийматимуть Юту Святослава Михайлюка.

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Дончич на виходить на майданчик з Різдва через розтягнення литкового м'яза. Через проблеми зі здоров'ям словенець взяв участь лише у 22 матчах цього сезону, у яких набирав у середньому 28,1 очка, 8,3 підбирання та 7,8 передачі.

На даний момент Лос-Анджелес Лейкерс посідають п'яте місце на Заході, маючи баланс перемог 30-19.

Нагадаємо, що Лука Дончич став гравцем Лейкерс після обміну, в результаті якого словенець залишив Даллас, який отримав у своє розпорядження Ентоні Девіса.

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Лука Дончич

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