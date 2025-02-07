Лейкерс переграли Ворріорз, Даллас сенсаційно здолав Бостон у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на 7 лютого відбулося 6 матчів регулярного чемпіонату НБА-2024/25.

У поєдинку минулорічних фіналістів Даллас, який зараз перебуває в легкому шоці від обміну Луки Дончича, здолав на виїзді Бостон.

Лейкерс після першої половини мали перевагу над Голден Стейт у 20 очок, але команди зайшли в клатч, де господарі паркету все таки втримали перевагу.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

7 лютого

Бостон – Даллас 120:127 (23:32, 33:35, 27:37, 37:23)

Міннесота – Х’юстон 127:114 (32:33, 34:38, 26:27, 35:16)

Денвер – Орландо 112:90 (25:26, 34:24, 33:17, 20:23)

Портленд – Сакраменто 108:102 (27:27, 27:23, 25:27, 29:25)

Лейкерс – Голден Стейт 120:112 (34:21, 35:28, 21:30, 30:33)

Кліпперс – Індіана 112:119 (42:22, 19:42, 27:20, 24:35)

Нагадаємо, вчора в останній день трейд-дедлайну український центровий Олексій Лень змінив Сакраменто на Вашингтон.