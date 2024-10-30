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Дніпро завершив виступ у Кубку Європи ФІБА розгромною поразкою від Анвілу

Руслан Травкін — 30 жовтня, 20:50
Дніпро завершив виступ у Кубку Європи ФІБА розгромною поразкою від Анвілу
Дніпро

У середу, 30 жовтня, чемпіон України Дніпро провів заключний для себе поєдинок у Кубку Європи ФІБА. Суперником був польський Анвіл.

Гра завершилася з рахунком 100:63 на користь команди з міста Влоцлавек.

Анвіл видав потужний старт, вигравши перші 5 хвилин гри з рахунком 16:0. Після цього Дніпро до перерви трішки скоротив дистанцію – 32:44.

Третю десятихвилинку Анвіл виграв 35:14. Останню чверть команди догравали, даючи час для резервних гравців.

Кубок Європи ФІБА – груповий етап
6 тур, 30 жовтня

Дніпро – Анвіл 63:100 (9:27, 23:17, 14:35, 17:21)

Нагадаємо, за шість матчів команда Володимира Коваля здобула лише 1 перемогу. У стартовому турі дніпряни розгромно поступилися саме Анвілу, а у другому раунді змагань не зуміли подужати Спортинг. У матчі-відповіді український клуб зумів обіграти португальський клуб.

У спарених матчах з італійським Сассарі дніпряни не зуміли зачепитися за перемогу, програвши двічі поспіль.

Нагадаємо, дніпряни вийшли у груповий етап єврокубку, як найкраща команда з трьох, яка поступилась у кваліфікації.

баскетбол Дніпро Кубок Європи ФІБА Анвіл

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