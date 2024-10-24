Дніпро знову розгромно поступився Сассарі в 5 турі Кубку Європи ФІБА

Чемпіон України з баскетболу Дніпро у межах 5 туру Кубку Європи ФІБА знову поступився італійському Сассарі.

Матч завершився з рахунком 98:55 на користь представника Серії А. Перший поєдинок між командами також завершився поразкою Дніпра (62:94).

Зустріч відбулась на Сардинії, оскільки через війну Дніпро не може грати домашні матчі в Україні.

Найкращим гравцем у складі українського колективу став Олександр Мішула, який за 24 хвилини набрав 11 очок та щробив 3 підбирання.

Кубок Європи ФІБА-2024/25

5 тур, 24 жовтня

Дніпро (Україна) – Сассарі (Італія) 55:98 (10:21, 19:30, 10:22, 16:25)

У стартовому турі дніпряни розгромно поступилися польському Анвілу, а у другому раунді змагань не зуміли подужати Спортинг. У матчі-відповіді український клуб зумів обіграти португальський клуб.

Наступної середи, 30 жовтня, дніпряни зіграють свій завершальний матч групового етапу проти польського Анвіла. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, дніпряни вийшли у груповий етап єврокубку, як найкраща команда з трьох, яка поступилась у кваліфікації.