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Дніпро проліз у груповий етап Кубку Європи ФІБА завдяки результатам інших матчів

Ігор Чернявський — 28 вересня, 00:15
Дніпро проліз у груповий етап Кубку Європи ФІБА завдяки результатам інших матчів
Instagram Дніпра

Дніпро зіграє на груповому етапі Кубку Європи ФІБА.

Це стало можливим завдяки тому, що дніпряни стали лакі-лузерами – однією з трьох команд, яка програла у кваліфікації, але завдяки кращій різниці м’ячів усе-таки здобула путівку у групу.

Нагадаємо, в першому матчі з румунською Констанцою Дніпро переміг з рахунком 71:69, а в другому поступився 71:84. Оскільки різниця м’ячів української команди складає -11, а в інших колективів вона гірша, то саме Дніпро став учасником групового етапу.

Дніпро може потрапити в одну з трьох груп:

  • Група D: Анвіл (Польща), Сассарі (Італія), Спортинг (Португалія)
  • Група G: Норчепінг (Швеція), Сабах (Азербайджан), Маруссі (Греція)
  • Група J: Балкан (Болгарія), Кутаїсі (Грузія), Більбао (Іспанія)

Груповий етап стартує 8 жовтня. За його підсумками в наступний раунд Кубку Європи ФІБА вийдуть 10 переможців своїх квартетів, а також шість найкращих других місць.

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