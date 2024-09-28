Дніпро проліз у груповий етап Кубку Європи ФІБА завдяки результатам інших матчів

Дніпро зіграє на груповому етапі Кубку Європи ФІБА.

Це стало можливим завдяки тому, що дніпряни стали лакі-лузерами – однією з трьох команд, яка програла у кваліфікації, але завдяки кращій різниці м’ячів усе-таки здобула путівку у групу.

Нагадаємо, в першому матчі з румунською Констанцою Дніпро переміг з рахунком 71:69, а в другому поступився 71:84. Оскільки різниця м’ячів української команди складає -11, а в інших колективів вона гірша, то саме Дніпро став учасником групового етапу.

Дніпро може потрапити в одну з трьох груп:

Група D: Анвіл (Польща), Сассарі (Італія), Спортинг (Португалія)

Група G: Норчепінг (Швеція), Сабах (Азербайджан), Маруссі (Греція)

Група J: Балкан (Болгарія), Кутаїсі (Грузія), Більбао (Іспанія)

Груповий етап стартує 8 жовтня. За його підсумками в наступний раунд Кубку Європи ФІБА вийдуть 10 переможців своїх квартетів, а також шість найкращих других місць.