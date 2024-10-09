Дніпро з розгромної поразки стартував у Кубку Європи ФІБА

Чемпіон Суперліги Дніпро поступився Анвілу у матчі першого туру групового етапу Кубку Європи ФІБА.

Гра завершилась з рахунком 114:71 на користь польського клубу. Найкращим в українській команді став 32-річний Олександр Мішула, який набрав 19 очок та віддав 2 результативні передачі за понад 22 хвилини на майданчику.

Кубок Європи ФІБА

1 тур, 9 жовтня

Анвіл Влоцлавек (Польща) – Дніпро (Україна) 114:71 (32:20, 28:18, 23:19, 31:14)

Далі українська команда проведе спарені матчі на виїзді – 16 жовтня в Ліссабоні зіграє номінально домашній матч проти Спортінга, а за два дні, 18 жовтня, зіграє з цим же суперником виїзний матч. Обидві гри розпочнуться о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, дніпряни вийшли у груповий етап єврокубку, як найкраща команда з трьох, яка поступилась у кваліфікації.