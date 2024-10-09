Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Дніпро з розгромної поразки стартував у Кубку Європи ФІБА

— 9 жовтня, 20:56
Дніпро з розгромної поразки стартував у Кубку Європи ФІБА

Чемпіон Суперліги Дніпро поступився Анвілу у матчі першого туру групового етапу Кубку Європи ФІБА.

Гра завершилась з рахунком 114:71 на користь польського клубу. Найкращим в українській команді став 32-річний Олександр Мішула, який набрав 19 очок та віддав 2 результативні передачі за понад 22 хвилини на майданчику.

Кубок Європи ФІБА
1 тур, 9 жовтня

Анвіл Влоцлавек (Польща) – Дніпро (Україна) 114:71 (32:20, 28:18, 23:19, 31:14)

Далі українська команда проведе спарені матчі на виїзді – 16 жовтня в Ліссабоні зіграє номінально домашній матч проти Спортінга, а за два дні, 18 жовтня, зіграє з цим же суперником виїзний матч. Обидві гри розпочнуться о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, дніпряни вийшли у груповий етап єврокубку, як найкраща команда з трьох, яка поступилась у кваліфікації.

БК Дніпро Кубок Європи ФІБА

БК Дніпро

У Дніпра змінився розклад матчів Кубку Європи ФІБА
Визначились символічна збірна та MVP першого тижня Суперліги
Дніпро дозаявив досвідченого захисника на основний раунд Кубку Європи ФІБА
10 головних підсумків старту української баскетбольної Суперліги
Кривбас шокував Запоріжжя, Дніпро обіграв Черкаські Мавпи у Суперлізі

Останні новини