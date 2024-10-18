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Дніпро несподівано переграв Спортинг у 3 турі Кубку Європи ФІБА

Станіслав Лисак — 18 жовтня, 23:39
Дніпро несподівано переграв Спортинг у 3 турі Кубку Європи ФІБА
Федерація баскетболу України

БК Дніпро здобув перемогу над лісабонським Спортингом у межах третього туру Кубку Європи ФІБА.

Поєдинок завершився з рахунком 78:70. Українська команда була сильнішою в першій чверті, після чого мінімально поступилася в другій та третій 20-хвилинці, однак впевнена гра у вирішальному відрізку гри приніс перемогу підопічним Володимира Коваля.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став центровий дніпрян Станіслав Тимофеєнко, який заробив 22 очки, 6 підбирань та 3 асисти.

Кубок Європи ФІБА
3 тур, 18 жовтня

Спортинг (Португалія) – Дніпро (Україна) 70:78 (17:20, 24:23, 18:17, 11:18)

У стартовому турі дніпряни розгромно поступилися польському Анвілу, а у другому раунді змагань не зуміли подужати Спортинг.

Турнірна таблиця групи D Кубку Європи ФІБА

Турнірна таблиця групи D Кубку Європи ФІБА

Розклад матчів БК Дніпро в Кубку Європи ФІБА

22 жовтня, 21:30. Сассарі – Дніпро

24 жовтня, 21:30. Дніпро – Сассарі

30 жовтня, 19:00. Дніпро – Анвіл

Нагадаємо, дніпряни вийшли у груповий етап єврокубку, як найкраща команда з трьох, яка поступилась у кваліфікації.

БК Дніпро Кубок Європи ФІБА Спортинг

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