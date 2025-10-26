Конгрес США викликав "на килим" комісара НБА через арешти Розіра та Біллапса

Конгрес США вимагає відповідей від НБА щодо нещодавніх арестів захисника Маямі Террі Розіра та головного тренера Портленда Чонсі Біллапса.

Про це повідомляє The Athletic.

23 жовтня Розір та Біллапс були заарештовані в ході федерального розслідування нелегальних ставок на спорт. Їх підозрюють в участі схем зі ставками на баскетбольні матчі.

Згідно з джерелом, члени Конгресу направили листа комісару НБА Адаму Сільверу, в якому назвали висунуті затриманим підозри "шахрайством, крадіжкою та пограбуванням на десятки мільйонів доларів", що викликає серйозну стурбованість щодо спортивних ставок та чесності спорту.

Чотиристорінковий лист був підписаний шістьма членами комітету, які посилалися на свій досвід розслідування питань доброчесності у спорті, включаючи МЛБ та Олімпійські ігри.

Вони також заявили, що НБА не є "новачком" у проблемах спортивних ставок, посилаючись на колишнього рефері Тіма Донагі, який визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у використанні внутрішньої інформації для ставок на ігри, які він судив у 2007 році. Комітет Конгресу особливо стурбований тим, що НБА зняла з Розіра всі звинувачення в 2023 році.

Сільвер був викликаний на брифінг, запланований на 31 жовтня, під час якого від нього вимагатимуть відповідей у п'яти сферах.

Конгрес цікавить:

чи ефективно Кодекс поведінки НБА для гравців і тренерів забороняє незаконну діяльність;

розкриття непублічної інформації з метою незаконних ставок;

будь-які дії, які НБА має намір вжити для обмеження розкриття непублічної інформації;

чи переглядає НБА умови партнерства зі спортивними букмекерськими компаніями і як саме.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами та оглядами матчів минулого ігрового дня НБА.