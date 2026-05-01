Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Нью-Йорк розтоптав Атланту, поразки Денвера та Бостона у плейоф НБА

Софія Кулай — 1 травня 2026, 07:54
Плейоф НБА 1 травня
Getty Images

У ніч із 30 квітня на 1 травня відбулися чергові поєдинки раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Ігрову програму дня розпочала феноменальна перемога Нью-Йорка над Атлантою (у серії 4:2).

Натомість у другому матчі доля путівки у чвертьфінал лише загострилася. Філадельфія перемогла Бостон та зробила рахунок очного протистояння рівним 3:3.

У крайній грі Денвер вчетверте програв Міннесоті (у серії 2:4).

НБА – раунд плейоф
1 травня

Атланта – Нью-Йорк 89:140 (15:40, 21:43, 28:34, 25:23)

Філадельфія – Бостон 106:93 (20:23, 38:26, 24:14, 24:30)

Міннесота – Денвер 110:98 (29:30, 28:20, 25:24, 28:24)

Напередодні відбулись ще декілька зустрічей плейоф НБА.

Останні новини