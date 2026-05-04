Детройт переміг Орландо, Клівленд вибив Торонто із плейоф НБА
Ввечері, 3 травня, та у ніч проти 4 травня відбулися ще два матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.
У першому з них Детройт розгромив Орландо, довівши серію до переможного рахунку 4:3.
У нічному поєдинку Торонто програв Клівленду, пропустивши суперника у наступний етап (у серії – 3:4).
Цікаво, що в 1/4 фіналу Детройт зустрінеться якраз із Клівлендом. Стартовий поєдинок очного протистояння запланований на 6 травня.
НБА – раунд плейоф
3-4 травня
Детройт – Орландо 116:94 (20:22, 40:27, 23:15, 33:30)
Клівленд – Торонто 1146102 (24:26, 25:23, 38:19, 27:34)
Напередодні закінчився ще один матч плейоф НБА.
Додамо, що у чвертьфінальному раунді відбудуться наступні дуелі: Оклахома-Сіті – Лейкерс, Сан-Антоніо – Міннесота, Детройт – Клівленд та Нью-Йорк – Філадельфія.