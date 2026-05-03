Філадельфія сенсаційно вибила Бостон із плейоф НБА, який розгубив перевагу у серії з 1:3

Софія Кулай — 3 травня 2026, 07:52
Плейоф НБА 3 травня
У ніч і 2-го на 3-тє травня відбувся один із двох запланованих матчів раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Філадельфія втретє поспіль переграла Бостон, вийшовши до наступного етапу. Бостон вибув із плейоф після того, як вів у серії 1:3. У чвертьфіналі Філадельфія зустрінеться з Нью-Йорком.

Ще одна гра відбудеться сьогодні о 22:30 (за київським часом), у якій Детройт зіграє проти Орландо (у серії 3:3).

НБА – раунд плейоф
3 травня

Бостон – Філадельфія 100:109 (19:32, 31:23, 25:33, 25:21)

Детройт – Орландо (22:30)

Напередодні відбулися ще декілька ігор плейоф НБА.

Додамо, що у ніч проти 5 травня Клівленд позмагається з Торонто за путівку у наступний раунд. Наразі у серії рахунок рівний 3:3.

