Лейкерс переміг Г'юстон, Клівленд в овертаймі зазнав болючої поразки від Торонто у плейоф НБА

У ніч проти 2 травня завершилися три матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Ігрову програму дня розпочала перемога Детройта над Орландо у не надто результативному поєдинку. Завдяки звитязі Детройту вдалося зрівнятися у серії 3:3.

У наступній грі уболівальники побачили овертайм, у якому Торонто дотиснув Клівленд. У цьому очному протистоянні також залишається інтрига – нічия 3:3.

А от Лейкерс довів очну серію зустрічей до 4:2, вдруге поспіль перегравши Г'юстон. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Леброн Джеймс – 28 очок. У чвертьфіналі Лейкерс зустрінеться з Оклахомою, яка "всуху" 4:0 вибила Фінікс.

НБА – раунд плейоф

2 травня

Орландо – Детройт 79:93 (25:26, 35:12, 11:24, 8:31)

Торонто – Клівленд 112:110 ОТ (32:32, 29:19, 31:30, 12:23, 8:6)

Г'юстон – Лейкерс 78:98 (18:23, 13:26, 24:22, 23:27)

Напередодні відбулися ще декілька ігор плейоф НБА.