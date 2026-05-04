Орландо звільнив головного тренера після третього поспіль вильоту з плейоф – ЗМІ

Орландо Меджик звільнив з посади головного тренера Джамала Мослі.

Про це повідомив журналіст ESPN Шемс Чаранія.

47-річний Джамал Мослі очолював Орландо упродовж п'яти сезонів. За цей час команда тричі поспіль виходила до плейоф у період з 2023 по 2026 рік.

Водночас Меджик втретє поспіль завершив виступи вже у першому раунді. Востаннє це трапилося в неділю, 3 травня, коли Орландо програв сьомий матч серії Детройту 94:116.

Зазначимо, що на старті плейоф команда Мослі мала перевагу над Пістонс 3:1, але потім програла три поспіль поєдинки.

