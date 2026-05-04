Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Орландо звільнив головного тренера після третього поспіль вильоту з плейоф – ЗМІ

Сергій Шаховець — 4 травня 2026, 17:40
Орландо звільнив головного тренера після третього поспіль вильоту з плейоф – ЗМІ
Джамаль Мослі
Getty Images

Орландо Меджик звільнив з посади головного тренера Джамала Мослі.

Про це повідомив журналіст ESPN Шемс Чаранія.

47-річний Джамал Мослі очолював Орландо упродовж п'яти сезонів. За цей час команда тричі поспіль виходила до плейоф у період з 2023 по 2026 рік.

Водночас Меджик втретє поспіль завершив виступи вже у першому раунді. Востаннє це трапилося в неділю, 3 травня, коли Орландо програв сьомий матч серії Детройту 94:116.

Зазначимо, що на старті плейоф команда Мослі мала перевагу над Пістонс 3:1, але потім програла три поспіль поєдинки.

Раніше повідомлялося, що легендарний тренер Голден Стейт Ворріорз Стів Керр може повернутися на телебачення. ESPN веде активні перемовини, розраховуючи, що він не підпише новий контракт із "воїнами".

Мослі НБА Орландо Меджик

НБА

Детройт переміг Орландо, Клівленд вибив Торонто із плейоф НБА
Філадельфія сенсаційно вибила Бостон із плейоф НБА, який розгубив перевагу у серії з 1:3
Лейкерс переміг Г'юстон, Клівленд в овертаймі зазнав болючої поразки від Торонто у плейоф НБА
Нью-Йорк розтоптав Атланту, поразки Денвера та Бостона у плейоф НБА
Детройт втримав перемогу над Орландо, Г'юстон завдав поразки Лейкерс у плейоф НБА

Останні новини