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Філадельфія оголосила про підписання Леброна Джеймса

Олексій Мурзак — 27 липня 2026, 19:10
Філадельфія оголосила про підписання Леброна Джеймса
Леброн Джеймс
Getty Images

Філадельфія оголосила про підписання контракту з Леброном Джеймсом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Умови угоди не розголошуються, однак раніше відомий інсайдер Шемс Чаранія повідомляв, що сторони уклали дворічний контракт із зарплатою у 8 млн доларів.

Перед сезоном-2027/28 Леброн може скористатися опцією гравця, щоб вийти на ринок вільних агентів.

Зазначимо, що в минулому сезоні він набирав у середньому 20,9 очка, робив 6,1 підбирання та 7,2 передачі за матч у складі Лейкерс. Він залишив клуб, за який виступав з 2018 року, наприкінці червня.

Севенті Сіксерс – четверта команда в кар'єрі "Короля". Окрім Лейкерс, він також виступав за Клівленд (2003-2010, 2014-2018) та Маямі (2010-2014).

Раніше Джеймс пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб зробити свій новий клуб чемпіоном НБА.

Леброн Джеймс НБА Філадельфія Севенті Сіксерс

Леброн Джеймс

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