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Головний інсайдер НБА пояснив вибір Леброна щодо нового клубу

Денис Іваненко — 25 липня 2026, 08:14
Головний інсайдер НБА пояснив вибір Леброна щодо нового клубу
Леброн Джеймс
Getty Images

Шемс Чаранія розповів про те, чому Леброн Джеймс підписав контракт з Філадельфією, хоча тривалий час цей варіант не вважався пріоритетним.

Про це повідомляє Heat Central.

Головний інсайдер НБА підтвердив, що "Король Джеймс" дійсно мав чимало пропозицій. Він заявив, що "Севенті Сіксерс" не були фаворитами та пояснив підсумковий вибір зіркового баскетболіста:

"Вони навіть не розглядались, доки Боб Маєрс не обміняв Джейлена Брауна. Отже, у них є Тайріз Максі, Ві Джей Еджкомб, Джейлен Браун і Джоел Ембіід. Леброн подивився на цей склад, він подивився на склад Клівленда, він подивився на склад Маямі, і він обрав Філадельфію".

Чаранія підкреслив, що Леброн зробив вибір саме через спортивний принцип, адже вірить у перспективу нового клубу. Він підписав дворічний контракт на 8 мільйонів доларів з опцією гравця.

Зазначимо, що Філадельфія – четверта команда в кар'єрі Джеймса. Він виступав за Клівленд (2003-2010, 2014-2018), Маямі (2010-2014) та Лейкерс (2018-2026) і з кожною з них ставав чемпіоном.

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