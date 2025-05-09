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Стало відомо, коли Каррі може повернутися на майданчик

Олексій Погорелов — 9 травня 2025, 23:13
Стефен Каррі
Стефен Каррі
Голден Стейт Ворріорз

Зірковий розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі продовжує відновлюватися від травми та вже знає, коли він приблизно може повернутися на паркет.

Про це інсайдер ESPN Шемс Чаранія розповів під час "Шоу Пета МакАфі".

За словами Чаранії, 37-річний баскетболіст має пропустити щонайменше три наступні матчі серії другого раунду плейоф НБА проти Міннесоти.

"Стеф Каррі обмежився лише лікуванням, і в середу (14 травня) він пройде повторне обстеження. Наскільки я розумію, він може повернутися до шостої гри, не раніше", – сказав Чаранія.

Нагадаємо, що Каррі травмувався по ходу другої чверті першого матчу з Міннесотою (99:88). Потім у "Шефа" діагностували розтягнення лівого підколінного сухожилля 1-го ступеня.

Через проблему з ногою Стеф вже пропустив другий поєдинок, який "воїни" програли з рахунком 93:117. Завдяки цьому Тімбервулвз відновили паритет у серії 1-1.

Раніше стало відомо, що Дреймонд Грін ризикує приєднатися до Стефа Каррі поза межами майданчика через потенційну дискваліфікацію.

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