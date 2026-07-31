Про Леброна Джеймса знімуть документальний фільм

ESPN планує зняти документальний фільм про суперзірку НБА Леброна Джеймса.

Про це повідомляє The Athletic.

За їхньою інформацією, фільм буде схожим на знаменитий "Останній танець" про Майкла Джордана. Стрічка розповідатиме про період виступів Джеймса у складі Філадельфії.

Також у фільмі будуть показані кадри з більш ранніх періодів кар'єри Леброна, які не були показані раніше. Точної дати виходу фільму наразі немає.

Нагадаємо, цього тижня Леброн Джеймс перейшов у Філадельфію. 41-річний ветеран підписав контракт на два роки, проте в угоді прописана опція, згідно з якою гравець зможе вийти на ринок вільних агентів влітку 2027 року.

Севенті Сіксерс – четверта команда в кар'єрі "Короля". Окрім Лейкерс, він також виступав за Клівленд (2003-2010, 2014-2018) та Маямі (2010-2014).