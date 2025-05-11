Голден Стейт поступились Міннесоті в третьому матчі серії плейоф НБА

У ніч з 10 на 11 травня відбувся один матч в межах чвертьфіналу плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Голден Стейт Ворріорз без травмованого Стефа Каррі поступились Міннесоті – 97:102.

"Воїнам" не допомогли 33 очка Батлера та 30 очок Кумінги, а інший зірковий гравець команди Дреймонд Грін провів жахливий матч – 2 очки та стільки ж підбирань за 29 хвилин на майданчику.

НБА-2024/25 – плейоф

1/4 фіналу, 11 травня

Голден Стейт – Міннесота 97:102 (21:21, 21:19, 21:29, 24:33) (1:2 в серії)

Раніше стало відомо, коли лідер ГСВ Стеф Каррі зможе повернутись на майданчик.