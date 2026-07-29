Зірку НБА підозрюють у стосунках із колишньою дівчиною Роналду
Лідер Фінікс Санз Девін Букер, схоже, більше не приховує особисте життя. Американського баскетболіста все частіше помічають у компанії супермоделі Ірини Шейк, через що мережу вже заполонили чутки про їхній можливий роман.
За інформацією очевидців, Букер та Шейк разом проводили час у Гемптонсі (штат Нью-Йорк). Спочатку пару нібито бачили у популярному кафе Tutto Caffe, а згодом вони разом з'явилися на вечірці в Delilah, де їх також зафіксували очевидці.
Втім, без драми не обійшлося. Один із присутніх стверджує, що під час вечірки баскетболіст нібито фліртував і з іншими дівчатами, що зовсім не сподобалося Ірині Шейк.
Наскільки правдивою є ця інформація, наразі невідомо, однак вона лише підігріла інтерес до можливих стосунків знаменитостей.
Нагадаємо, раніше Девін Букер перебував у романі із моделлю Кендалл Дженнер, але їхні стосунки завершилися ще у 2022 році. Ірина Шейк, своєю чергою, виховує доньку Лею від актора Бредлі Купера, а останніми роками їй також неодноразово приписували романтичні стосунки з легендою НФЛ Томом Бреді.
Раніше повідомлялося, що Ірину Шейк підозрювали у романі із зірковим футболістом Мілана.