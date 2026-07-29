Зірку НБА підозрюють у стосунках із колишньою дівчиною Роналду

Лідер Фінікс Санз Девін Букер, схоже, більше не приховує особисте життя. Американського баскетболіста все частіше помічають у компанії супермоделі Ірини Шейк, через що мережу вже заполонили чутки про їхній можливий роман.

За інформацією очевидців, Букер та Шейк разом проводили час у Гемптонсі (штат Нью-Йорк). Спочатку пару нібито бачили у популярному кафе Tutto Caffe, а згодом вони разом з'явилися на вечірці в Delilah, де їх також зафіксували очевидці.

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Втім, без драми не обійшлося. Один із присутніх стверджує, що під час вечірки баскетболіст нібито фліртував і з іншими дівчатами, що зовсім не сподобалося Ірині Шейк.

Наскільки правдивою є ця інформація, наразі невідомо, однак вона лише підігріла інтерес до можливих стосунків знаменитостей.

Devin Booker was seen at Delilah’s Chase party alongside Irina Shayk.



The source claims Irina was frequently seen with Booker throughout the night and appeared to be “all over him.” However, the eyewitness also alleges that Booker was seen being affectionate with two other… pic.twitter.com/RtLirMtEMR — CantGuardBook (@CGBBURNER) July 27, 2026

Нагадаємо, раніше Девін Букер перебував у романі із моделлю Кендалл Дженнер, але їхні стосунки завершилися ще у 2022 році. Ірина Шейк, своєю чергою, виховує доньку Лею від актора Бредлі Купера, а останніми роками їй також неодноразово приписували романтичні стосунки з легендою НФЛ Томом Бреді.

Раніше повідомлялося, що Ірину Шейк підозрювали у романі із зірковим футболістом Мілана.