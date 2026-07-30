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Колишній гравець низки клубів НБА оголосив про завершення кар'єри у 32 роки

Денис Іваненко — 30 липня 2026, 09:21
Колишній гравець низки клубів НБА оголосив про завершення кар'єри у 32 роки
Джош Річардсон
Getty Images

Американський баскетболіст Джош Річардсон завершив професійну кар'єру у 32 роки.

Про своє рішення він оголосив на власній сторінці в інстаграмі.

Атакуючий захисник заявив, що віддавався повністю грі протягом усього спортивного шляху. Тепер він готовий до нового етапу в житті.

"Я вдячний, що зміг полюбити цю гру, а вона так само сильно полюбила мене у відповідь. На жодному етапі моєї кар'єри мені нічого не давалося просто так. Починаючи зі старшої школи, коледжу та закінчуючи професійним спортом.

Я щодня працював з усіх сил, щоб стати найкращою версією себе. Усім моїм вболівальникам, тренерам та партнерам по команді – сподіваюся, я залишив після себе хороше враження та позитивний образ. З любов'ю, JRICH", – написав гравець.

Зазначимо, що Джош провів у НБА десять сезонів. Його обрало Маямі на драфті-2015 під загальним 40-м номером.

Загалом Річардсон відіграв 554 матчі в регулярному сезоні найсильнішої ліги світу. В середньому він набираючи 11,5 очка, 3 підбирання та 2,6 передачі при 42,6% реалізації.

Окрім Маямі американець виступав у НБА також за Філадельфію, Даллас, Бостон, Сан-Антоніо та Новий Орлеан.

Нагадаємо, що на початку липня про завершення кар'єри також оголовив 40-річний Кайл Лаурі. Він шість разів ставав учасником Матчу всіх зірок.

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