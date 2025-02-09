Новачок Далласа отримав травму в дебютному матчі
Ентоні Девіс
Associated Press
Новачок Далласа Ентоні Девіс отримав ушкодження в дебютному матчі за команду.
Про це повідомляє Bleacher Report.
Бігмен Маверікс намагався захистити свої володіння під час атаки Шенгюна, проте потягнув м'яз та вимушено залишив паркет у третій чверті гри.
Після матчу із Х'юстоном Девіс розповів, що відчув дискомфорт в області паху.
Нагадаємо, Ентоні приєднався до Маверікс в межах трейду з Лос-Анджелес Лейкерс – у зворотному напрямку відправився Лука Дончич.
Після цього обміну фанати Далласа почали погрожувати вбивством генеральному менеджеру франшизи, про що стало відомо напередодні.
Раніше сам Девіс прокоментував цей обмін та заявив, що розуміє невдоволення вболівальників Мавс.