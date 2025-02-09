Новачок Далласа отримав травму в дебютному матчі

Новачок Далласа Ентоні Девіс отримав ушкодження в дебютному матчі за команду.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Бігмен Маверікс намагався захистити свої володіння під час атаки Шенгюна, проте потягнув м'яз та вимушено залишив паркет у третій чверті гри.

Anthony Davis went to the locker room with a non-contact injury pic.twitter.com/uq4671SOJG — Bleacher Report (@BleacherReport) February 8, 2025

Після матчу із Х'юстоном Девіс розповів, що відчув дискомфорт в області паху.

Нагадаємо, Ентоні приєднався до Маверікс в межах трейду з Лос-Анджелес Лейкерс – у зворотному напрямку відправився Лука Дончич.

Після цього обміну фанати Далласа почали погрожувати вбивством генеральному менеджеру франшизи, про що стало відомо напередодні.

Раніше сам Девіс прокоментував цей обмін та заявив, що розуміє невдоволення вболівальників Мавс.