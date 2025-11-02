Випереджає графік відновлення: Ірвінг може повернутися ще в 2025 році

Головний тренер Даллас Маверікс Джейсон Кідд натякнув на потенційне повернення Кайрі Ірвінга ще по ходу 2025 року.

Слова 52-річного американця наводить The Athletic.

На початку березня цього року Ірвінг порвав хрестоподібну зв'язку лівого коліна. Наприкінці того ж місяця він переніс операцію, після якої його повернення очікується у січні-лютому 2026 року. Проте Кідд дав фанатам надію, що Кайрі вийде на паркет ще до Нового року.

"Ми просто не можемо дочекатися, коли Кай повернеться. Сподіваємося, що це буде у 2025-му, а не у 2026-му. Але побачимо, що буде", – сказав Кідд.

Протягом останнього місяця Ірвінг регулярно тренувався в спортзалі, виконуючи легкі тренування на паркеті. Але поки що без нього Даллас посідає передостаннє місце Західної конференції НБА, вигравши два матчі з шести.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 листопада, Маверікс зазнали поразки від Детройта у поєдинку регулярного сезону.