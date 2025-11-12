Українська правда
Клуби НБА сподіваються, що Даллас влаштує "розпродаж" складу – Forbes

Олексій Погорелов — 12 листопада 2025, 16:05
Усі клуби НБА уважно стежать за розвитком подій у стані Даллас Маверікс.

Про це повідомляє журналіст Forbes Еван Сайдері.

За інформацією джерела, вони вважають, що Даллас може піти в перебудову, а тому практично всі гравці ростеру будуть доступні для обміну до дедлайну. Зокрема їх цікавлять Кайрі Ірвінг та Ентоні Девіс.

При цьому зазначається, що Маверікс можуть піти на такий крок, щоб отримати вільне місце під стелею зарплат та драфт-піки перед історично насиченим ринком вільних агентів 2026 року. Завдяки цьому франшиза зможе побудувати нову команду навколо Купера Флегга.

Клуби НБА прийшли до такого висновку після того, як власник Даллас Маверікс Патрік Дюмон звільнив Ніко Гаррісона з посади генерального менеджера. Дюмон зробив Гаррісона цапом-відбувайлом у поточній ситуації, що склалася в організації.

Раніше з'явилася інформація, що головний тренер Далласа Джейсон Кідд знав про плани Гаррісона обміняти Луку Дончича в Лос-Анджелес Лейкерс, та навіть схвалив це.

Нагадаємо, що НБА оприлюднила новий формат Матчу всіх зірок-2026, який проходитиме в Інглвуді 15 лютого.

