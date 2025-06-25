Ірвінг відмовився від опції гравця, щоб підписати більш вигідний контракт

Зірковий розігруючий Даллас Маверікс Кайрі Ірвінг вирішив не активувати опцію гравця, яка була прописана в його контракті.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Згідно з джерелом, 33-річний баскетболіст відхилив опцію гравця на сезон-2024/25, за який він міг заробити 43,9 мільйона доларів.

Замість цього Кайрі домовився з Далласом про новий трирічний контракт на 119 мільйонів. Ірвінг матиме опцію гравця на останній рік угоди (2027/28).

Ірвінг сказав, що його рішення залишитися в Маверікс ґрунтується на відданості обох сторін, бажанні залишити спадщину в Далласі і вірі в те, що франшиза зможе виграти чемпіонство.

Даллас зробив ставку на лідерство Ірвінга та його здатність працювати в команді з зіркою Ентоні Девісом та майбутнім першим піком драфту-2025 Купером Флеґґом під керівництвом Джейсона Кідда.

Кайрі Ірвінг був найкращим гравцем Далласа в минулому сезоні, поки він не порвав хрестоподібну зв'язку лівого коліна на початку березня. Згодом захисник переніс операцію, після чого стали відомі приблизні терміни його повернення на паркет.

Керівники інших клубів НБА вважали, що до травми Ірвінг претендував на щорічну зарплату в розмірі від 50 до 60 мільйонів. Але тепер він отримуватиме майже 40 мільйонів за сезон.

У 50 матчах регулярки Кайрі набирав у середньому 24,7 очка, 4,8 підбирання та 4,6 передачі.

Нагадаємо, що Даллас вже забезпечив контрактом центрового Деніела Геффорда. У той же час ветеран Мавс Двайт Пауелл, на відміну від Ірвінга, скористався опцією гравця.