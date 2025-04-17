Даллас Маверікс назвали терміни повернення Ірвінга після розриву "хрестів"
Даллас Маверікс сподіваються, що Кайрі Ірвінг зможе повернутися на майданчик у кращому випадку до початку січня 2026 року.
Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, клуб висловлює надію, що 33-річний захисник зіграє більшу частину сезону-2025/26.
Нагадаємо, що Кайрі Ірвінг зазнав розриву хрестоподібної зв'язки лівого коліна у матчі проти Сакраменто (98:122) 4 березня.
Наприкінці минулого місяця баскетболіст переніс операцію на травмованому коліні, після якого він розпочав реабілітацію.
Ірвінг встиг відіграти у 50 матчах регулярного сезону, в яких набирав у середньому 24,7 очка, 4,8 підбирання та 4,6 передачі.
Наступний сезон стане для Кайрі останнім за чинним контрактом з Далласом. На наступний рік у нього є опція гравця на 43,9 мільйона долларів. Організація спробує вмовити Ірвінга відмовитися від неї, щоб укласти з ним нову трирічну угоду.
В ніч на 17 квітня Даллас переміг Сакраменто (120:106) у півфіналі плей-ін. 19 квітня Мавс зіграють з Мемфісом за право отримати восьмий посів у плейоф НБА.