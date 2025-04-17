Даллас Маверікс назвали терміни повернення Ірвінга після розриву "хрестів"

Даллас Маверікс сподіваються, що Кайрі Ірвінг зможе повернутися на майданчик у кращому випадку до початку січня 2026 року.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, клуб висловлює надію, що 33-річний захисник зіграє більшу частину сезону-2025/26.

Нагадаємо, що Кайрі Ірвінг зазнав розриву хрестоподібної зв'язки лівого коліна у матчі проти Сакраменто (98:122) 4 березня.

Наприкінці минулого місяця баскетболіст переніс операцію на травмованому коліні, після якого він розпочав реабілітацію.

Ірвінг встиг відіграти у 50 матчах регулярного сезону, в яких набирав у середньому 24,7 очка, 4,8 підбирання та 4,6 передачі.

Наступний сезон стане для Кайрі останнім за чинним контрактом з Далласом. На наступний рік у нього є опція гравця на 43,9 мільйона долларів. Організація спробує вмовити Ірвінга відмовитися від неї, щоб укласти з ним нову трирічну угоду.

В ніч на 17 квітня Даллас переміг Сакраменто (120:106) у півфіналі плей-ін. 19 квітня Мавс зіграють з Мемфісом за право отримати восьмий посів у плейоф НБА.