Каррі через травму не зміг дограти матч із Г'юстоном

Зірка Голден Стейт Стефен Каррі не зміг дограти матч проти Г'юстона через ушкодження.

Подробиці повідомили у ESPN.

Розігруючий залишив паркет, відігравши лише трохи менше шести хвилин через травму м'язів живота.

Як зазначив після матчу головний тренер Ворріорз Стів Керр, на баскетболіста очікує МРТ, проте у тренерському штабі команди характер ушкодження викликає занепокоєння.

Нагадаємо, сам матч між Голден Стейт та Г'юстоном завершився перемогою Рокетс із рахунком 115:108.

Зазначимо, що втрата Каррі може стати ще одним ударом для ГСВ – через травми наразі недоступні Мозес Муді та Джиммі Батлер, а Крістапс Порізнгіс взагалі призупинив кар'єру за станом здоров'я.

Цього сезону Стеф Каррі демонструє вражаючу статистику, набираючи в середньому 27.8 очок за гру, збираючи 3.7 підбирань та віддаючи 3.9 результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше "Шеф" перевершив рекорд Леброна серед ветеранів-бомбардирів НБА.