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Зірка Голден Стейт не зміг дограти матч з Міннесотою через травму

Володимир Максименко — 7 травня 2025, 07:53
Зірка Голден Стейт не зміг дограти матч з Міннесотою через травму
Стефен Каррі
Getty Images

Розігруючий захисник Голден Стейт Стеф Каррі отримав травму в першому матчі другого кола плейоф НБА проти Міннесоти.

Про це повідомляє ESPN.

Зірковий баскетболіст отримав розтягнення лівого підколінного сухожилля у другій чверті, через що достроково залишив паркет.

Тренер Ворріорз Стів Керр підтвердив травму у Каррі та сказав, що сьогодні гравцю зроблять МРТ, після чого стануть відомі строки відновлення захисника.

"Поки що ми плануємо так, що він не зможе грати у четвер. Ми не знаємо точно, але важко уявити, що він вийде на паркет з такою травмою", – додав фахівець.

За майже 13 хвилин гри Каррі встиг заробити 13 очок та виконати одне підбирання, записавши на свій рахунок одну результативну передачу.

Зазначимо, що сам матч завершився перемогою Голден Стейт з рахунком 99:88.

Раніше повідомлялось, що вперше в історії НБА перший матч другого кола плейоф виграли усі андердоги.

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Стефен Каррі

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