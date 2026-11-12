Визначився характер травми Каррі та мінімальний термін відновлення
Розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі пропустить мінімум два тижні для обстеження після травми м'язів живота.
Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.
Як відомо, зірковий гравець вимушений був залишити майданчик у матчі проти Г'юстон Рокетс (115:108) вже на шостій хвилині. Пізніше стало відомо, що баскетболіст зазнав ушкодження м'язів живота.
За даними Чаранії, Каррі отримав розрив косих м'язів живота. Внаслідок цього 38-річний розігруючий вимушений буде пропустити мінімум 2 тижні після чого йому зроблять повторне обстеження, яке вже остаточно визначить терміни його відновлення.
Каррі протягом поточного сезону набирав в середньому 27,8 очки за гру, збираючи 3,7 підбирань та віддаючи 3,9 результативних передач.
Додамо, що до 26 листопада включно Ворріорз мають зіграти 6 поєдинків. На команду чекають протистояння із Сан-Антоніо, Нью-Орлеаном, Далласом, Мемфісом, Бостоном та Сакраменто.
Зазначимо, що окрім Каррі, Голден Стейт не зможе розраховувати на допомогу Мозеса Муді та Джиммі Батлера, які також напередодні зазнали ушкоджень. 31-річний латвійський центровий команди Крістапс Порзінгіс узагалі вирішив призупинити професійну кар'єру.
Напередодні "Шеф" встановив новий рекорд результативності серед ветеранів НБА, перевершивши досягнення Леброна.