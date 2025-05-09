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Голден Стейт без Каррі програв другий матч серії проти Міннесоти

Володимир Максименко — 9 травня 2025, 07:05
Голден Стейт без Каррі програв другий матч серії проти Міннесоти

У ніч з 8 на 9 травня відбувся другий поєдинок серії плейоф Національної баскетбольної асоціації між Голден Стейт та Міннесотою.

Ворріорз не змогли нічого протиставити супернику за відсутності свого лідера Стефа Каррі – 93:117.

Найкращим гравцем протистояння став гравцем Тімбервулвз Джуліус Рендл – 24 очки, 7 підбирань та 11 перехоплень.

НБА-2024/25 – плейоф
Друге коло, 9 травня

Міннесота – Голден Стейт 117:93 (29:15, 27:24, 29:26, 32:28) (1:1 в серії)

Нагадаємо, раніше стали відомі приблизні строки відновлення Каррі.

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