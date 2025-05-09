Лідер захисту Голден Стейт ризикує пропустити матч плейоф НБА через дискваліфікацію
Форвард Голден Стейт Дреймонд Грін наближається до потенційного пропуску матчу плейоф НБА через дискваліфікацію.
Про це повідомляє Yahoo! Sports.
Сьогодні, 9 травня, по ходу другої чверті другого матчу серії другого раунду проти Міннесоти (93:117) Грін вдарив ліктем бігмена "вовків" Наза Ріда.
Після перегляду повтору арбітри "нагородили" 35-річного баскетболіста технічним фолом. Це рішення не сподобалося Дреймонду, який почав сперечатися із суддями.
Свого підопічного довелося заспокоювати головному тренеру ГСВ Стіву Керру, який не хотів, щоб його гравець отримав другий технічний та був вилучений з гри.
Але й без цього у Гріна можуть бути проблеми. Справа в тому, що цей технічний фол став для Дреймонда вже п'ятим у поточному плейоф. Якщо він отримає ще два, то гравець автоматично отримає дискваліфікацію на один матч.
Те ж саме стосується його неспортивних фолів, яких у нього два: ще два – і буде пропуск поєдинку.
Нагадаємо, що після матчу Дреймонд Грін виступив із промовою, в якій натякнув на упереджене ставлення до нього.