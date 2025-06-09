Доєднався до еліти: MVP НБА подолав позначку в 3 000 очок за сезон
Зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер тепер може похвалитися, що набрав 3 000 очок за один сезон (регулярка + плейоф).
Про це повідомляє сайт НБА.
Ця подія відбулася сьогодні, 9 червня, під час другого матчу фінальної серії проти Індіани (123:107), у якому 26-річний канадець набрав 34 очки.
Чинний найцінніший гравець НБА став тільки дванадцятим гравцем в історії ліги, якому підкорилася ця позначка.
До ШГА це зробили Майкл Джордан, Вілт Чемберлен, Боб МакАду, Елджин Бейлор, Джеймс Харден, Карім Абдул-Джаббар, Кевін Дюрант, Кобі Браянт, Рік Беррі, Шакіл О'Ніл та Лука Дончич.
Це також був 25-й випадок за всю історію НБА, коли гравець набрав за один сезон 3 000+ очок. Востаннє це трапилося минулого сезону, коли Дончич набрав 3 005 очок.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів плейоф НБА.
Раніше стало відомо, що у цій же грі Шай Гілджес-Александер відзначився історичним досягненням.