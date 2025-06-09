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Доєднався до еліти: MVP НБА подолав позначку в 3 000 очок за сезон

Олексій Погорелов — 9 червня 2025, 13:25
Доєднався до еліти: MVP НБА подолав позначку в 3 000 очок за сезон
Шай Гілджес-Александер
The Oklakhoman

Зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер тепер може похвалитися, що набрав 3 000 очок за один сезон (регулярка + плейоф).

Про це повідомляє сайт НБА.

Ця подія відбулася сьогодні, 9 червня, під час другого матчу фінальної серії проти Індіани (123:107), у якому 26-річний канадець набрав 34 очки.

Чинний найцінніший гравець НБА став тільки дванадцятим гравцем в історії ліги, якому підкорилася ця позначка.

До ШГА це зробили Майкл Джордан, Вілт Чемберлен, Боб МакАду, Елджин Бейлор, Джеймс Харден, Карім Абдул-Джаббар, Кевін Дюрант, Кобі Браянт, Рік Беррі, Шакіл О'Ніл та Лука Дончич.

Це також був 25-й випадок за всю історію НБА, коли гравець набрав за один сезон 3 000+ очок. Востаннє це трапилося минулого сезону, коли Дончич набрав 3 005 очок.

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Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів плейоф НБА.

Раніше стало відомо, що у цій же грі Шай Гілджес-Александер відзначився історичним досягненням.

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