Сан-Антоніо зрівняв рахунок у серії чемпіонського протистояння Західної конференції НБА

У ніч із 28 на 29 травня відбувся півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації, в якому Сан-Антоніо вдома приймав Оклагому-Сіті.

В ньому господарі зі старту вирвались уперед. Вони жодного разу протягом усієї гри не дозволили гостям себе випередити.

Врешті-решт "Сперс" виграли матч із різницею у 27 очок. Вони зрівняли рахунок у серії, тож доля чемпіонства в Західній конференції визначиться в сьомому їхньому очному протистоянні.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Віктор Вембаньяма. Він набрав 28 очок, до яких додав десять підбирань і дві результативні передачі.

НБА – раунд плейоф

Півфінал, 29 травня

Сан-Антоніо – Оклагома-Сіті 118:91 (35:22, 25:31, 32:13, 26:25). Серія 3:3

Нагадаємо, що перший фіналіст НБА вже відомий. Нью-Йорк оформив свіп у протистоянні із Клівлендом.