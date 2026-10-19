Захисник Оклахоми підписав новий контракт з клубом на 139 млн доларів

Захисник Оклахоми Кейсон Воллес погодив новий довгостроковий контракт з клубом.

Про це повідомили інсайдеру Шемсу Чаранії агенти Джефф Шварц та Маркус Монк.

Угоду розраховано на наступні п'ять сезонів, за які 22-річний американець заробить 139 мільйонів доларів. Минулий сезон став рекордним в кар'єрі Воллеса – гравець набирав в середньому по 8,6 очок за гру, виконував 2.6 результативні передачі та здійснював 1.9 підбирань.

Окрім того, Воллеса було відзначено включенням до символічної збірної найкращих захисників сезону-2025/26 в НБА.

За Тандер захисник виступає з 2023 року, коли його було обрано під 10-м номером драфту у Далласі й одразу завдяки обміну він потрапив до Оклахоми.

Новий сезон в НБА розпочнеться для команди 21 жовтня матчем проти Сан-Антоніо. Початок гри заплановано на 01:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Бостон Селтікс також підписали новий контракт зі своїм захисником.