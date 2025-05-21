Гілджес-Александера визнали MVP НБА сезону-2024/25

Зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер отримав нагороду найціннішого гравця регулярного сезону НБА.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За підсумками минулої регулярки 26-річний канадець став найкращим скорером ліги, набираючи в середньому за матч 32,7 очка. Він додав до цього 5 підбирань, 6,4 передачі, 1,7 перехоплення та 1 блок-шот.

Захисник реалізовував 51,9% кидків з гри, 37,5% триочкових та 89,8% з лінії штрафних. Він привів Оклахому до 68 перемог, найкращому результату в історії франшизи.

Breaking: Oklahoma City Thunder star Shai Gilgeous-Alexander has won the NBA MVP award, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 21, 2025

Єдиний гравець в історії НБА, який в середньому за сезон набирав щонайменше 30 очок з 50% кидків, робив 5 підбирань, 5 передач, 1,5 перехоплення та 1 блок за гру, – це Майкл Джордан. "Його Повітряність" робив це у сезонах-1987/88 та 1990/91, коли він виграв перші два з п'яти своїх MVP.

Гілджес-Александер став тільки третім гравцем в історії Оклахоми, який виграв нагороду найціннішого. До нього це зробили Кевін Дюрант (2014) та Расселл Вестбрук (2017).

Варто зазначити, що цього літа баскетболіст матиме право підписати супермаксимальний контракт на чотири роки та 294 мільйони доларів. Це буде угода з найвищою річною вартістю (73,3 мільйона) в історії ліги.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 травня, Шай Гілджес-Александер та Оклахома провели перший матч проти Міннесоти в фіналі плейоф Західної конференції.