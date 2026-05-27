Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Оклагома-Сіті здолала Сан-Антоніо у п'ятому матчі півфінальної серії НБА

Денис Іваненко — 27 травня 2026, 07:08
Оклагома-Сіті здолала Сан-Антоніо у п'ятому матчі півфінальної серії НБА
Плейоф НБА 27 травня
Getty Images

У ніч із 26 на 27 травня відбувся півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації, в якому Оклагома-Сіті вдома приймала Сан-Антоніо.

Команди видали конкурентну першу чверть, а вже у другій господарям вдалось створити собі комфортний гандикап. Врешті-решт вони не дозволили гостям після цього впритул наблизитись до себе та здобули впевнену перемогу, яка вивела їх вперед у серії.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Шей Гілджис-Александер. Він набрав 32 очка, зробив 2 підбирання та віддав 9 результативних передач.

Наступний очний поєдинок відбудеться на майданчику "Сперс" 29 травня. Він розпочнеться о 3:30 за київським часом.

НБА – раунд плейоф
Півфінал, 27 травня

Оклагома-Сіті – Сан-Антоніо 127:114 (29:27, 40:31, 32:33, 26:23). Серія 3:2

Нагадаємо, що напередодні визначився перший фіналіст НБА. Східну конференцію виграв Нью-Йорк. Він оформив свіп у протистоянні із Клівлендом.

Читайте також :
НБА оголосила символічні збірні сезону-2025/26
NBA Сан-Антоніо Сперс Оклахома-Сіті Тандер

NBA

Визначився перший фіналіст НБА сезону-2025/26
НБА оголосила символічні збірні сезону-2025/26
Сан-Антоніо здолав Оклагому-Сіті у четвертому матчі півфінальної серії НБА
Нью-Йорк наблизився до фіналу НБА, здобувши виїзну перемогу над Клівлендом
Оклагома-Сіті переграла Сан-Антоніо у третьому матчі півфінальної серії НБА

Останні новини