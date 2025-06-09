Інтриги не було: Оклахома зрівняла рахунок у фінальній серії НБА

У ніч з 8 на 9 червня відбувся другий матч фінальної серії Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Оклахома-Сіті Тандер вдома обіграла Індіану з рахунком 123:107. Тепер рахунок у протистоянні рівний – 1:1.

Баскетбол – НБА-2024/25

Фінал, другий матч, 9 червня

Оклахома – Індіана 123:107 (26:20, 33:21, 34:33, 30:33)

На арені "Пейком-Центр" рівними були перші десять хвилин. Потім бенефіс влаштував центровий "громовержців" Чет Холмгрен: блок-шот, триочковий і вдалий прохід під кошик. Його дії дозволили Тандер забрати першу чверть – 26:20.

Це сталося після того, як Рік Карлайл вирішив дати відпочити лідеру Тайрізу Халібертону. Без плеймейкера Пейсерз пропустили досить солідний ривок, який, як виявиться, стане вирішальним у матчі.

Haliburton checks out: Down 21-20

Haliburton checks in: Down 40-27



Pacers were -12 in 6:43. Big run for the Thunder. — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) June 9, 2025

У третій чверті Індіана намагалася підвищити темп. Утім, Тандер вдавалося відповідати й влучаннями, що збивало настрій для гостей.

BIG time energy, BIG time connection 😤@OGandE Power Play of the Game pic.twitter.com/bDIIN1L3ed — OKC THUNDER (@okcthunder) June 9, 2025

Четверта чверть також пройшла на високих швидкостях. Гості цього разу не зуміли зробити повернення, хоча протягом цьогорічного плейоф кілька разів забирали зустрічі, де здавалося, що шансів обмаль.

За переможців найкраще себе показав Шай Гілджес-Александер. MVP регулярного чемпіонату набрав 34 очки і зробив 8 результативних передач. На високому рівні проявив себе й Алекс Карузо. Захисник вийшов з лави запасних, але за 27 хвилин приніс команді 20 очок.

Typical Shai activities 🤷 pic.twitter.com/nSqsgTD5Pb — OKC THUNDER (@okcthunder) June 9, 2025

У складі Індіани лідером став Тайріз Халібертон. Він набрав 17 пунктів, але віддав всього 6 асистів, що для нього є не таким уже й чудовим результатом. Також розігруючий допустив аж 5 втрат.

Індіана приєдналася до НБА у 1976 році. За 49 років команда не ставала чемпіоном. Найкращим показником франшизи є фінал у сезоні-1999/00.

Тандер стали клубом НБА у 2008 році. Вже 2012 року їм вдалося дійти до фіналу, де була поразка від Маямі (1-4).

Ця команда утворилася внаслідок переїзду Сіетл Суперсонікс. Цей клуб ставав чемпіоном у 1979 році.